Dédicace avec JK GRAS 5 Avenue Aristide Briand Istres, 4 novembre 2023, Istres.

Istres,Bouches-du-Rhône

J.K-GRAS est une autrice aux histoires Fantasy puissantes où s’entremêlent magie et aventure. Avec un soupçon d’humour et une pincée d’engagements féministes, ses romans sont l’expression de son dynamisme débordant..

2023-11-04 10:30:00 fin : 2023-11-04 12:00:00. .

5 Avenue Aristide Briand Arbre-Monde

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



J.K-GRAS is an author of powerful fantasy stories that blend magic and adventure. With a hint of humor and a pinch of feminist commitment, her novels are an expression of her boundless dynamism.

J.K-GRAS es autora de poderosas historias de fantasía que combinan magia y aventura. Con una pizca de humor y una pizca de compromiso feminista, sus novelas son la expresión de su energía desbordante.

J.K-GRAS ist eine Autorin von kraftvollen Fantasy-Geschichten, in denen Magie und Abenteuer miteinander verschmelzen. Mit einem Schuss Humor und einer Prise feministischen Engagements sind ihre Romane Ausdruck ihrer unbändigen Dynamik.

Mise à jour le 2023-09-20 par Office de Tourisme d’Istres