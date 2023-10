Dédicace et rencontre avec JK Gras 5 Avenue Aristide Briand Istres, 4 novembre 2023, Istres.

Istres,Bouches-du-Rhône

Dédicace à l’arbre Monde avec JK Gras pour son nouvel ouvrage: ASIAN QUEENS.

2023-11-04 fin : 2023-11-04 . .

5 Avenue Aristide Briand Arbre-Monde

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Signing session at l’arbre Monde with JK Gras for his new book: ASIAN QUEENS

Sesión de firmas en l’arbre Monde con JK Gras por su nuevo libro: ASIAN QUEENS

JK Gras signiert sein neues Buch ASIAN QUEENS im L’arbre Monde

