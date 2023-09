Dédicace et Rencontre avec Mikael Brun-Arnaud 5 Avenue Aristide Briand Istres Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Istres Dédicace et Rencontre avec Mikael Brun-Arnaud 5 Avenue Aristide Briand Istres, 28 octobre 2023, Istres. Istres,Bouches-du-Rhône Mickaël Brun-Arnaud, alias thefoxstoryteller, est un auteur de littérature adulte et jeunesse à l’envergure nationale, multi-primé.

2023-10-28 15:00:00 fin : 2023-10-28 18:00:00. .

5 Avenue Aristide Briand Arbre-Monde

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Mickaël Brun-Arnaud, aka thefoxstoryteller, is a multi-platinum, nationally acclaimed author of adult and children’s literature Mickaël Brun-Arnaud, alias thefoxstoryteller, es un autor de literatura infantil y para adultos aclamado en todo el país Mickaël Brun-Arnaud, alias thefoxstoryteller, ist ein mehrfach ausgezeichneter Autor von Erwachsenen- und Kinderliteratur mit nationaler Reichweite Mise à jour le 2023-09-20 par Office de Tourisme d’Istres Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Istres Autres Lieu 5 Avenue Aristide Briand Adresse 5 Avenue Aristide Briand Arbre-Monde Ville Istres Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville 5 Avenue Aristide Briand Istres latitude longitude 43.513491;4.986789

5 Avenue Aristide Briand Istres Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/istres/