Dédicace et Atelier créatif avec Sarah Supplisson 5 Avenue Aristide Briand Istres, 14 octobre 2023, Istres.

Istres,Bouches-du-Rhône

Sarah Supplisson auteure istréenne revient sur le devant de la scène avec deux ouvrages cette fois dédiés aux enfants de moins de 10 ans. Elle nous présentera et dédicacera ces deux livres: Le tableau de Doble et Mon recueil de 7 histoires..

2023-10-14 fin : 2023-10-14 . .

5 Avenue Aristide Briand Arbre-Monde

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Istréan author Sarah Supplisson is back in the spotlight with two books, this time for children under 10. She will be presenting and signing these two books: Le tableau de Doble and Mon recueil de 7 histoires.

Sarah Supplisson, autora de Istré, vuelve a la carga con dos libros, esta vez dirigidos a niños menores de 10 años. Presentará y firmará estos dos libros: Le tableau de Doble y Mon recueil de 7 histoires.

Sarah Supplisson, Autorin aus Istrien, kehrt mit zwei Büchern auf die Bühne zurück, die sich an Kinder unter 10 Jahren richten. Sie wird diese beiden Bücher vorstellen und signieren: Le tableau de Doble (Das Bild von Doble) und Mon recueil de 7 histoires (Meine Sammlung von 7 Geschichten).

Mise à jour le 2023-09-20 par Office de Tourisme d’Istres