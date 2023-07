Ateliers enfants et adolescents: Arts plastiques 14-17 ans (Ecole municipale d’art) 5 av Bourzat Brive-la-Gaillarde Catégories d’Évènement: Brive-la-Gaillarde

Corrèze Ateliers enfants et adolescents: Arts plastiques 14-17 ans (Ecole municipale d’art) 5 av Bourzat Brive-la-Gaillarde, 13 juillet 2023, Brive-la-Gaillarde. Brive-la-Gaillarde,Corrèze Approfondissement et renforcement des techniques dans une approche pluridisciplinaire: dessin, volume, installation, peinture, modelage…

Les mercredi, de 17h30 à 19h30. De 14 à 17 ans..

2023-07-13 fin : 2023-07-13 19:30:00. .

5 av Bourzat

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Dessin, volume, couleur: il s’agit de découvrir des techniques et des supports variés Les sujets proposés permettent d’affiner les regards tout en développant l’imaginaire.

