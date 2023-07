Ateliers enfants et adolescents: Initiation (Ecole municipale d’art) 5 av Bourzat Brive-la-Gaillarde, 30 novembre 2022, Brive-la-Gaillarde.

Brive-la-Gaillarde,Corrèze

Initiation ludique au dessin, à la peinture et au volume à travers des ateliers d’expérimentations variés. Les sujets sont multiples et alternent recherches individuelles et projets collectifs. Tous les mercredis de 10h30 à 12h Hors vacances scolaires. de 6 à 7 ans..

2022-11-30 fin : 2023-07-13 12:00:00. .

5 av Bourzat

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



A playful introduction to drawing, painting and volume through a variety of experimental workshops. Subjects are varied, alternating between individual research and group projects. Every Wednesday from 10.30 a.m. to 12 p.m. Outside school vacations. Ages 6 to 7.

Una divertida introducción al dibujo, la pintura y el volumen a través de diversos talleres experimentales. Los temas son variados y alternan la investigación individual y los proyectos en grupo. Todos los miércoles de 10.30 a 12.00, excepto durante las vacaciones escolares. 6 a 7 años.

Spielerische Einführung in das Zeichnen, Malen und Volumen durch verschiedene Experimentierwerkstätten. Die Themen sind vielfältig und wechseln zwischen individueller Forschung und Gruppenprojekten. Jeden Mittwoch von 10.30 bis 12 Uhr Außerhalb der Schulferien. 6 bis 7 Jahre.

