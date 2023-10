Exposition d’automne « La lavandière » 5 Auzances, 22 octobre 2023, Auzances.

Auzances,Creuse

Atelier/Galerie « La Lavandière » présente

EXPOSITION D’AUTOMNE

Exposition et vente de céramiques, peintures et objets d’art..

2023-10-22 fin : 2023-10-22 19:00:00. EUR.

5 Rue de la Mairie

Auzances 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Atelier/Galerie « La Lavandière » presents

AUTUMN EXHIBITION

Exhibition and sale of ceramics, paintings and objets d’art.

Taller/Galería « La Lavandière » presenta

EXPOSICIÓN DE OTOÑO

Exposición y venta de cerámicas, pinturas y objetos de arte.

Atelier/Galerie « La Lavandière » präsentiert

HERBSTAUSSTELLUNG

Ausstellung und Verkauf von Keramiken, Gemälden und Kunstgegenständen.

Mise à jour le 2023-10-17 par Creuse Tourisme