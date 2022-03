5 ANS… THE SHOW ! Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

5 ANS… THE SHOW ! Le Mans, 7 mai 2022, Le Mans. Les Saulnières 239, avenue Rhin et Danube

2022-05-07 20:30:00

Le Mans Sarthe Enfin nous nous retrouvons !

Vos places achetées en 2020 restent valables pour l’évènement.

Nous comptons vivement sur votre présence, vous qui nous soutenez depuis de nombreuses années ou vous qui nous découvrirez…

Parlez-en autour de vous !

Après avoir sillonner les routes, Florent NORMA et les Sista'Flow ont décidé de se poser une soirée aux Saulnières au Mans pour vous offrir un spectacle où vous en prendrez plein les yeux et les oreilles. Chanteurs, danseuses, DJ… Un véritable SHOW pour danser jusqu'au bout de la nuit ! Service bar sur place. Une soirée concert puis Dj pour faire la fête ensemble ! contact@sistaflow.com +33 7 78 11 64 05 http://www.sistaflow.com/

Les Saulnières 239, avenue Rhin et Danube Le Mans

