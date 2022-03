5 ANS ET TOUS NOS TYMPANS ! – w/ Arcene K, ANTiCLiMAX, Eve Dahan & PH4 Le Chapiteau, 26 mars 2022, Marseille.

5 ANS ET TOUS NOS TYMPANS ! – w/ Arcene K, ANTiCLiMAX, Eve Dahan & PH4

Le Chapiteau, le samedi 26 mars à 20:00

CHAPIBIRTHDAY – Les 5 ans 5 ans. 5 ans que Le Chapiteau vous voit défiler, autant devant ses comptoirs que derrière les platines. 5 ans que Le Chapiteau vous voit vous dandiner, vous déchaîner, vous émouvoir, vous impatienter parfois, mais toujours avec le sourire. 5 ans que Le Chapiteau plie mais ne rompt pas : qu’il endure les crises (comment ça, on ne fête pas nos 3 ans, nos 4 ans, le nouvel an ???) mais se réinvente à chaque fois – non sans risque – pour vous proposer le havre festif que vous méritez, publics comme artistes ! 5 ans que Le Chapiteau ne garde qu’un objectif en tête : rendre la fête toujours plus belle et faire résonner les scènes marseillaise, nationale et internationale. 5 ans, y’a pas à dire, ça se fête ! Et comme vous savez qu’on ne lésine pas sur le mot, on vous prévoit un programme à la hauteur de l’événement : TATTOO EXPO VIDE DRESSING – sur inscription CIRQUE DISTRIBUTION DE BONBONS BAR A SHOTS SCENO FESTIVE DJ SET [… AND MORE] — LINE UP — ARCENE K Mystérieux activiste de la scène électronique, clubber avant-gardiste et musicien autodidacte depuis près de 20 ans, Arcene K balade ses phalanges entre des platines qui font gronder une techno progressive, mélodique et parfois rythmée de house. Co-fondateur du collectif nantais Déviations Sonores, du bar-resto bio La Petite Chaufferie, de l’association Spoon à Paris et désormais directeur-fondateur du Chapiteau à Marseille, Arcene K n’est pas juste DJ : il vit et partage sa passion depuis toujours, grâce à un parcours professionnel bien orienté. Ses sets et live se dessinent au fil de la soirée tout en s’adaptant à l’atmosphère du lieu, au feeling avec le public, à la configuration de l’espace scénique… Chaque passage d’Arcene K nécessite une attention particulière au cheminement de la performance en live, qui n’est jamais le même. Alors, êtes-vous prêt.es à entrer dans la K-trième dimension ? ANTICLIMAX DJ sans œillères mais pas sans attitude, Anticlimax est le gentleman multifonctions de la nuit sudiste. Touche-à-tout survolté, incorrigible farceur, il a semé le trouble en bien des points de la planète, illustrant à sa manière la diversité et l’érudition qui le caractérisent. Par ailleurs journaliste pour le magazine Tsugi & label manager des labels Tcheaz & Ppplus, on le retrouve un peu partout sur et autour des dancefloors tandis que sa voix résonne régulièrement dans Bienvenue au club, émission d’actualité des musiques électroniques qu’il anime sur la légendaire fréquence de Radio Grenouille, le 88.8 FM. EVE DAHAN (BEATITUDE) Dj, Productrice, Interprète et fondatrice de BEATitude mouvement activiste de la scène électronique underground, Eve prend plaisir à s’approprier, assembler, malaxer les sons et nous emmener dans un territoire inédit aux ambiances variées. Son métissage d’électro abouti à la création d’un univers cosmopolite multi facette cohérent, volontaire et puissant. Elle aime décloisonner les genres et les sonorités. Présente sur la techno stage de la SUNBURN à Goa, pour les soirées « Nouveau York » au Club Standard de NEW YORK, et pour les prestigieuses sessions « A DAY » of SLICK agency à BOMBAY, ou encore sur la scène techno underground émergente d’ORAN (Algerie), résidente cette année au R2. DJ audacieuse, Eve a su prendre des risques en partant à l’autre bout du monde pour tenter l’aventure, elle aime conquérir toujours de nouveaux territoires, elle multiplie les destinations de jeux toujours avec beaucoup de plaisir; Goa, New York, Ibiza, Oran, Lisbonne, Eve aime voir du pays et découvrir de nouvelles contrées sonores. Des beats technos, des lignes de basses saturées, des instrus déstructurées, des nappes menaçantes, une tonalité dancefloor, des rythmes toujours groovy. Sa musique est ombreuse et pailletée à la fois. VINCE (PH4 RECORDS) Aux racines multiculturelles, bercé par la funk et propulsé par le hip hop, Vince se reconnaît dans la house et la tech-house. Influencé par des DJs comme Steve Bug, Miguel Campbell, Tapesh et bien d’autres, vous le retrouvez principalement aux platines dans la région marseillaise, il fait partie du collectif ph4 pour le côté préliminaire festif. WOLF (PH4 RECORDS – EXPLOR COLLECTIF) Sur la scène électronique Marseillaise depuis près de 20 ans, Wolk a su étoffer son style entre le groove du Katterblau, la froideur berlinoise et les mélopées envoûtantes de la progressive italienne pour proposer des sets qui sonnent comme une odyssée. Passionné, efficace, hypnotique… laissez-vous aller. Résident du collectif PH4.records et fondateur de explor_collectif, il défend une fête libre et décomplexée. Une fête dans laquelle chacun peut s’abandonner à ses émotions et vivre l’instant présent. — JAUGE LIMITEE ! Nous vous recommandons vivement de prendre vos places en amont ! BILLETTERIE : [https://tinyurl.com/mvyhbcbf](https://tinyurl.com/mvyhbcbf) PREVENTES TARIF UNIQUE : 7e + frais de loc SUR PLACE : 12e On vous fait GAGNER DES PLACES tous les jours ! Rendez-vous sur notre story Instagram pour en bénéficier ! — INFOS PRATIQUES — On s’aime, alors on fait attention les uns aux autres, be safe NB : la direction se garde le droit d’entrée Pas de bruit en sortant, pensez aux voisins qui dorment ! PEACE LOVE and MUSIC !! Dans le respect, dans la joie, dans la musique!! ► Politique de réduction de plastique + récup + compostage ► Pizzas et petits plaisirs faits-maison ► Le 1er BAR – BIO, LOCAL et à petits prix à Marseille

7,59€ en pré-vente / 12€ sur place

Le Chapiteau 38 Traverse Notre Dame de Bon Secours, 13003 Marseille



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-26T20:00:00 2022-03-26T04:00:00