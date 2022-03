5 ans de la Casa : Concert Gaviny Plougasnou, 14 mai 2022, Plougasnou.

5 ans de la Casa : Concert Gaviny La Casa del Mar 2 rue du Grand Large Plougasnou

2022-05-14 – 2022-05-14 La Casa del Mar 2 rue du Grand Large

Plougasnou Finistère Plougasnou

A l’occasion des 5 ans de la Casa del Mar, le groupe Gaviny sera en concert le samedi 14 mai !

Le groupe GAVINY vient partager ses nouvelles chansons, anciennement les DeuZ, Arthur Révée et ses acolytes vont mettre le feu à la Casa Del Mar !

Entre Pop, Folk et envolées celtiques saturées d’énergie, Antoine Solmiac, Arthur Rêvé et Jean Urien mêlent leurs influences pour une chanson française aux intonations musicales anglo-saxones.

Antoine, auparavant violoniste chanteur d’Outside Duo, a grandi dans la musique celtique avant de s’éprendre de la

nouvelle vague folk anglophone.

Après plusieurs Zeniths en solo, Arthur, guitariste chanteur, promène avec Gaviny son énergie pop française, aux influences parfois urbaines.

Enfin, fraîchement revenu d’Australie, le pays de son idole John Butler, Jean vient compléter ce groupe aux allures de Power Trio grâce à l’apport d’une batterie électro aux sonorités actuelles et de sa voix. Violon, guitare et batterie dans le sac à dos, mais aussi piano mandoline et guitare électrique…

Gaviny vous entraine dans un Roadtrip musical. Quand les mélodies dessinent de grands espaces, les mots sont concrets pour ces trois auteurs-compositeurs-interprètes. Un concert vallonné et généreux, une invitation au voyage dans un lien étroit avec le public.

Venez nombreux les encourager.

Entrée libre. Restauration sur place.

+33 2 98 19 23 58 http://www.facebook.com/Casa-DEL-Mar-487966081545850/

La Casa del Mar 2 rue du Grand Large Plougasnou

dernière mise à jour : 2022-03-03 par