Les Nuits de la lecture 5 Allée Verte Lannilis, jeudi 18 janvier 2024.

Lannilis Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-18

fin : 2024-01-21

Les 8e Nuits de la lecture, organisées pour la troisième année consécutive par le Centre national du livre sur proposition du ministère de la Culture, se tiendront du 18 au 21 janvier 2024 au cours de quatre soirées.

La thématique proposée par le Centre national du livre est celle du corps, une manière de faire écho, bien sûr, aux Jeux Olympiques qui auront lieu à l’été.

Créées en 2017 par le ministère de la Culture pour célébrer le plaisir de lire, les Nuits de la lecture ont su conquérir, au fil des éditions, un public de plus en plus large.

Dans la programmation cette année :

– Vendredi 19 janvier : séances « bébés lecteurs » sur la thématique du corps.

– Vendredi 19 janvier à partir de 18h et jusqu’à 22h, rejoignez- nous autour d’ateliers « Initiation au yoga », suivis d’une auberge espagnole : ou chacun apporte un plat préparé par ses soins avec une touche d’originalité qui met l’accent sur un des cinq goût de base (sucré, acide, salé, amer et umami …) puis Thomas vous propose à travers l‘utilisation du casque de réalité virtuelle d’explorer le corps humain et de l’observer dans ses moindres détails.

– Samedi 20 janvier : parcours sensoriel pour les plus jeunes (Pieds nus, vient découvrir d’étranges sensations …)

5 Allée Verte Médiathèque l’Apostrophe

Lannilis 29870 Finistère Bretagne



