LES FOULÉES GOURMANDES D’EFFIAT 5 allée Jean-Pierre Cottet Cinq-Mars-la-Pile, 3 septembre 2023, Cinq-Mars-la-Pile.

Cinq-Mars-la-Pile,Indre-et-Loire

Evénement inédit dans le département, la Ville de Cinq Mars La Pile organise sa première édition, le 3 septembre 2023, une journée conviviale, sportive et gourmande intitulée « Les Foulées Gourmandes d’Effiat »..

2023-09-03 fin : 2023-09-03 . 5 EUR.

5 allée Jean-Pierre Cottet

Cinq-Mars-la-Pile 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



A first-of-its-kind event in the department, the town of Cinq Mars La Pile is organizing its first edition, on September 3, 2023, of a convivial, sporting and gourmet day entitled « Les Foulées Gourmandes d’Effiat ».

El 3 de septiembre de 2023, la ciudad de Cinq Mars La Pile organiza su primer evento en el departamento, una jornada amistosa, deportiva y gastronómica titulada « Les Foulées Gourmandes d’Effiat ».

Die Stadt Cinq Mars La Pile organisiert am 3. September 2023 ihre erste Veranstaltung im Département. Es handelt sich dabei um einen geselligen, sportlichen und kulinarischen Tag mit dem Titel « Les Foulées Gourmandes d’Effiat ».

Mise à jour le 2023-06-30 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE