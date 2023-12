Stage mutli activités 5 Allée Jean Barthet Nay, 5 janvier 2024, Nay.

Nay Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-05 09:00:00

fin : 2024-01-05 12:00:00

Los Sautaprats organisent des stages avec des jeux, défis et activités différentes tous les jours avec du trampoline, de tumbling, et du cheerleading. Ils vous permettront de vous essayer aux activités gymniques acrobatiques encadrées par des professionnels diplômés, lors d’une ou plusieurs journées découverte ou perfectionnement.

Stage à la journée uniquement à partir de 5ans. Pour les enfants de 3 ans et 4 ans, toutes les dates sont possibles mais

uniquement le matin .

Tenue de sport obligatoire. Prévoir un pique nique et 1 goûter. Garderie proposée de 8h à 9h30.

Inscription par retour du coupon obligatoire avec règlement..

EUR.

5 Allée Jean Barthet Los Sautaprats

Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-13 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay