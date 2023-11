Téléthon 5 Allée Jean Barthet Nay, 9 décembre 2023, Nay.

Nay,Pyrénées-Atlantiques

Los Sautaprats organisent des journées pour le téléthon !

Au programme:

9h30 – 12h00 : activités pour les enfants de 12 mois à 5ans.

13h30 – 16h00 : participez à des défis ludiques pour tous en famille

Jeux d’adresse et d’équilibre, jeux de coordination. Sarbacane, boccia, trampoline, parcours gymnastique adaptés et défis surprises !.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 16:00:00. .

5 Allée Jean Barthet Los Sautaprats

Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Los Sautaprats organize days for the telethon!

On the program:

9:30am – 12:00pm: activities for children aged 12 months to 5 years.

1:30 – 4:00 pm: take part in family fun challenges

Games of skill and balance, coordination games. Tealight, boccia, trampoline, adapted gymnastic courses and surprise challenges!

¡Los Sautaprats organizan unas jornadas para el telemaratón!

En el programa:

9:30 – 12:00: actividades para niños de 12 meses a 5 años.

13:30 – 16:00: participa en divertidos retos para toda la familia

Juegos de habilidad y equilibrio, juegos de coordinación. Sarbacane, boccia, trampolín, recorridos de gimnasia adaptada y ¡retos sorpresa!

Los Sautaprats organisieren Tage für den Telethon!

Auf dem Programm stehen:

9:30 – 12:00 Uhr: Aktivitäten für Kinder von 12 Monaten bis 5 Jahren.

13.30 – 16.00 Uhr: Nehmen Sie an spielerischen Herausforderungen für die ganze Familie teil

Geschicklichkeits- und Gleichgewichtsspiele, Koordinationsspiele. Sarbacane, Boccia, Trampolin, angepasste Gymnastikparcours und Überraschungsherausforderungen!

Mise à jour le 2023-11-21 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay