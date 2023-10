Stage mutli activités 5 Allée Jean Barthet Nay, 26 octobre 2023, Nay.

Nay,Pyrénées-Atlantiques

Los Sautaprats organisent des stages avec des jeux, défis et activités différentes tous les jours avec du trampoline, de tumbling, et du cheerleading. Ils vous permettront de vous essayer aux activités gymniques acrobatiques encadrées par des professionnels diplômés, lors d’une ou plusieurs journées découverte ou perfectionnement.

Ouvert à tous à partir de 3ans. Tenue de sport obligatoire. Prévoir un pique nique et 2 goûters.

Possibilité de faire le stage à la journée ou à la semaine. Garderie proposée de 8h à 9h30 ou de 16h30 à 18h.

– 9h30 à 16h.30 : activités dès 5 ans en journée complète

– 9h30 à 12h : activités pour les 3 et 4 ans en demi-journée. (Garderie comprise)

Inscription par retour du coupon obligatoire avec règlement..

2023-10-26 fin : 2023-10-26 16:30:00. EUR.

5 Allée Jean Barthet Los Sautaprats

Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Los Sautaprats organizes workshops with different games, challenges and activities every day, including trampoline, tumbling and cheerleading. They’ll give you the chance to try your hand at acrobatic gymnastics, supervised by qualified professionals, on one or more discovery or improvement days.

Open to all aged 3 and over. Sportswear required. Please bring a picnic lunch and 2 snacks.

Daily or weekly courses available. Childcare available from 8am to 9:30am or from 4:30pm to 6pm.

– 9:30 a.m. to 4:30 p.m.: full-day activities for ages 5 and up

– 9.30am to 12pm: half-day activities for 3 and 4 year-olds. (Daycare included)

Registration by return of coupon with payment.

Los Sautaprats organizan cursos con diferentes juegos, retos y actividades todos los días, como trampolín, volteretas y animadoras. Podrás probar la gimnasia acrobática, bajo la supervisión de profesionales cualificados, en una o varias jornadas de descubrimiento o perfeccionamiento.

Abierto a mayores de 3 años. Ropa deportiva obligatoria. Se ruega traer un almuerzo tipo picnic y 2 tentempiés.

Los cursos pueden ser diarios o semanales. Servicio de guardería de 8.00 a 9.30 o de 16.30 a 18.00.

– de 9.30 a 16.30: jornada completa para niños a partir de 5 años

– de 9.30 a 12 h: actividades de media jornada para niños de 3 y 4 años. (Guardería incluida)

Inscripción devolviendo el cupón con el pago.

Los Sautaprats organisiert Kurse mit Spielen, Herausforderungen und täglich wechselnden Aktivitäten wie Trampolinspringen, Tumbling und Cheerleading. Sie bieten Ihnen die Möglichkeit, akrobatische Turnübungen unter Anleitung von qualifizierten Fachkräften an einem oder mehreren Tagen auszuprobieren.

Offen für alle ab 3 Jahren. Sportliche Kleidung ist Pflicht. Ein Picknick und zwei Snacks mitbringen.

Möglichkeit, das Praktikum für einen Tag oder eine Woche zu absolvieren. Kinderbetreuung von 8.00 bis 9.30 Uhr oder von 16.30 bis 18.00 Uhr.

– 9.30 bis 16.30 Uhr: Aktivitäten ab 5 Jahren ganztägig

– 9.30 bis 12.00 Uhr: Aktivitäten für Kinder ab 3 und 4 Jahren halbtags. (Kinderbetreuung inbegriffen)

Anmeldung durch Rücksendung des obligatorischen Coupons mit Zahlung.

Mise à jour le 2023-10-14 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay