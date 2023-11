SOIRÉE CONCERT – WHAT A MESS – À LA MINUTE BLONDE 5 Allée du Pont Noget Fontenay-le-Comte, 8 décembre 2023, Fontenay-le-Comte.

Fontenay-le-Comte,Vendée

Tout simplement, What a Mess, c’est 350Kg de Rock pur !.

2023-12-08 fin : 2023-12-08 . .

5 Allée du Pont Noget Bar La Minute Blonde

Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire



Quite simply, What a Mess is 350Kg of pure Rock!

En pocas palabras, What a Mess son 350 kilos de puro rock

Ganz einfach: What a Mess ist 350 kg purer Rock!

