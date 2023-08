LA MINUTE PART EN VRILLE ! 5 Allée du Pont Noget Fontenay-le-Comte, 1 septembre 2023, Fontenay-le-Comte.

Fontenay-le-Comte,Vendée

La chaleur écrasante a dû trop taper sur nos têtes, La Minute Blonde Fontenay le Comte est en train de complètement partir en vrille !.

2023-09-01 fin : 2023-09-01 23:30:00. .

5 Allée du Pont Noget Bar La Minute Blonde

Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire



The sweltering heat must have been too much for us, and La Minute Blonde Fontenay le Comte is going completely haywire!

El calor sofocante debe haber sido demasiado para nuestro gusto, ¡y La Minute Blonde Fontenay le Comte se vuelve completamente loca!

Die drückende Hitze hat uns wohl zu sehr auf den Kopf geschlagen, La Minute Blonde Fontenay le Comte ist gerade dabei, völlig aus dem Ruder zu laufen!

Mise à jour le 2023-08-26 par Vendée Expansion