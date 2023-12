Opération cinéma contre les violences faites aux femmes 5 Allée du Châtelet Châtellerault, 1 décembre 2023, Châtellerault.

Châtellerault,Vienne

Dans le cadre des 16 jours d’activisme contre les violences faites aux femmes (25 novembre au 10 décembre ), le club Soroptimist de Châtellerault, club de femmes au service des femmes, organise la projection du film » L’Amour et les forêts » le Vendredi 08 Décembre 2023 , au cinéma «Le Loft » à 19h30 .

Tarif 10 euros.Les bénéfices seront intégralement reversés à La Croix rouge qui organise des ateliers pour les femmes.

A l’issu de cette projection , un débat sera animé par le Dr Catherine ABELIN..

2023-12-08 fin : 2023-12-08 22:00:00. .

5 Allée du Châtelet Cinéma Le Loft

Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine



As part of the 16 days of activism against violence against women (November 25 to December 10), the Soroptimist Club of Châtellerault, a women’s club serving women, is organizing a screening of the film « L’Amour et les forêts » on Friday December 08, 2023, at the « Le Loft » cinema at 7.30pm.

Cost: 10 euros, with all proceeds going to the Red Cross, which organizes workshops for women.

Following the screening, a debate will be led by Dr Catherine ABELIN.

En el marco de los 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres (del 25 de noviembre al 10 de diciembre), el Club Soroptimista de Châtellerault, club femenino al servicio de las mujeres, organiza la proyección de la película « L’Amour et les forêts » el viernes 8 de diciembre de 2023, en el cine « Le Loft » a las 19.30 h.

Coste: 10 euros. La recaudación se destinará íntegramente a la Cruz Roja, que organiza talleres para mujeres.

Tras la proyección, tendrá lugar un debate dirigido por la Dra. Catherine ABELIN.

Im Rahmen der 16 Tage des Aktivismus gegen Gewalt an Frauen (25. November bis 10. Dezember) organisiert der Soroptimist-Club Châtellerault, ein Club von Frauen für Frauen, die Vorführung des Films « L’Amour et les forêts » am Freitag, den 08. Dezember 2023, im Kino « Le Loft » um 19.30 Uhr.

Der gesamte Erlös geht an das Rote Kreuz, das Workshops für Frauen organisiert.

Im Anschluss an die Vorführung findet eine Debatte unter der Leitung von Dr. Catherine ABELIN statt.

Mise à jour le 2023-11-27 par ACAP