Ciné médiéval projection débat « Jeanne » de Bruno Dumont, les femmes au combat, mythe ou réalité? 5 Allée du Châtelet Châtellerault, 17 novembre 2023, Châtellerault.

Châtellerault,Vienne

Les femmes au combat, mythe ou réalité?

Le vendredi 17 Novembre à 19h30, projection débat du film Jeanne de Bruno Dumont. Avec son regard singulier, fidèle au texte de Charles Péguy, Bruno Dumont nous présente une Jeanne atemporelle, étonnante et émouvante. La projection sera suivie d’un temps d’échange avec deux historiens médiévistes membres actifs du blog Actuel Moyen Âge. Clara de Raignac travaille sur les récits de guerre dans les manuscrits médiévaux, Simon Hasdenteufel sur les jeux et enjeux de pouvoir.

[Teaser du film](https://youtu.be/SZtIFl0fDwI?si=OmhfT8l2Rm_9ER57).

5 Allée du Châtelet Cinéma Le Loft

Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Women in combat: myth or reality?

Friday November 17 at 7.30pm, screening and debate of Bruno Dumont’s film Jeanne. With his singular vision, faithful to Charles Péguy’s text, Bruno Dumont presents us with a timeless, astonishing and moving Jeanne. The screening will be followed by a discussion with two medieval historians who are active members of the Actuel Moyen Âge blog. Clara de Raignac works on war narratives in medieval manuscripts, Simon Hasdenteufel on power games and issues.

[Film teaser](https://youtu.be/SZtIFl0fDwI?si=OmhfT8l2Rm_9ER57)

Mujeres en combate, ¿mito o realidad?

El viernes 17 de noviembre a las 19.30 h, proyección y debate de la película Jeanne, de Bruno Dumont. El enfoque único de Bruno Dumont, fiel al texto de Charles Péguy, nos presenta una Juana intemporal, sorprendente y conmovedora. La proyección irá seguida de un debate con dos historiadoras medievales que son miembros activos del blog Actuel Moyen Âge. Clara de Raignac trabaja sobre los relatos bélicos en los manuscritos medievales, y Simon Hasdenteufel sobre los juegos y los problemas del poder.

[Teaser de la película](https://youtu.be/SZtIFl0fDwI?si=OmhfT8l2Rm_9ER57)

Frauen im Kampf – Mythos oder Realität?

Am Freitag, den 17. November um 19.30 Uhr wird der Film Jeanne von Bruno Dumont gezeigt und diskutiert. Mit seinem einzigartigen Blick, der dem Text von Charles Péguy treu bleibt, präsentiert uns Bruno Dumont eine zeitlose, erstaunliche und bewegende Jeanne. Im Anschluss an die Vorführung besteht die Möglichkeit, sich mit zwei Mittelalterhistorikern auszutauschen, die aktive Mitglieder des Blogs Actuel Moyen Âge sind. Clara de Raignac arbeitet über Kriegsberichte in mittelalterlichen Manuskripten, Simon Hasdenteufel über Machtspiele und -fragen.

[Teaser zum Film](https://youtu.be/SZtIFl0fDwI?si=OmhfT8l2Rm_9ER57)

