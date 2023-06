1er marché d’été nocturne 5 allée des blachettes Pierrelatte, 17 juin 2023, Pierrelatte.

Pierrelatte,Drôme

Nombreux stands : photographie d’art, bien-être, food truck churros, stand bonbons, plusieurs créateurs, escargots des Restanque. Buvette et petite restauration, votre boutique la miellerie restera ouverte..

2023-06-17 à 14:00:00 ; fin : 2023-06-17 22:00:00. .

5 allée des blachettes Parking de la miellerie

Pierrelatte 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Numerous stands: art photography, well-being, churros food truck, candy stand, several designers, Restanque snails. Refreshment bar and small catering, your store la miellerie will remain open.

Una amplia gama de puestos: fotografía artística, bienestar, food truck de churros, puesto de dulces, varios diseñadores, caracoles Restanque. Refrescos y aperitivos, y su tienda de miel permanecerá abierta.

Zahlreiche Stände: Kunstfotografie, Wellness, Foodtruck Churros, Süßigkeitenstand, mehrere Designer, Schnecken der Restanque. Getränke und kleine Snacks, Ihr Geschäft la miellerie bleibt geöffnet.

Mise à jour le 2023-06-01 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence