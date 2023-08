Journées du patrimoine à Plassac 5 Allée de la Mairie Plassac, 16 septembre 2023, Plassac.

Plassac,Gironde

Cette année encore, la villa gallo romaine de Plassac prévoit de nombreuses activités pour les journées eurpéennes du patrimoie!

Programme du samedi 16 septembre:

-De 10 à 12h30 et de 14h à 18h30: Accés au site et au musée gratuit et divers stands de découverte accompagneront la visite (taille de tesselles de mosaïque, découverte de la fabrication des peintures murales antiques, jeux antiques et réalisation de graffitis à la mode antique).

-18h15: Spectacle de la compagnie Okto sur la prairie du domaine.

-19h15: Animation musicale par Franck et Damien.

-Food truck présent pour la restauration.

-20h45: Projection du film d’animation « Astérix et le domaine des Dieux ».

Dimanche 17 septembre:

-De 10h à 12h30 et de 14h à 18h30: Visite et stand gratuits sur le domaine archéologique (taille de tesselles de mosaïque, découverte de la fabrication de peintures murales antiques…)..

2023-09-16 fin : 2023-09-16 18:30:00. .

5 Allée de la Mairie villa Gallo romaine

Plassac 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Once again this year, the Gallo-Roman villa at Plassac is planning numerous activities for the European Heritage Days!

Program for Saturday, September 16:

-10 to 12:30 and 2 to 6:30 pm: Free admission to the site and museum, with a variety of discovery stands (mosaic tesserae cutting, ancient mural painting, ancient games and ancient graffiti).

-6:15pm: Performance by the Okto company on the estate’s meadow.

-7.15pm: Musical entertainment by Franck and Damien.

-Food truck present for refreshments.

-8:45pm: Screening of the animated film « Asterix and the domain of the gods ».

Sunday, September 17:

-10am to 12:30pm and 2pm to 6:30pm: Free visit and stand on the archaeological estate (cutting mosaic tesserae, discovering how ancient wall paintings are made…).

Un año más, la villa galo-romana de Plassac organiza numerosas actividades con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio

Programa para el sábado 16 de septiembre:

-De 10.00 a 12.30 h. y de 14.00 a 18.30 h.: Entrada libre al yacimiento y al museo, con varios puestos de descubrimiento para acompañar la visita (corte de teselas de mosaico, descubrimiento de la realización de pinturas murales antiguas, juegos antiguos y grafitis de estilo antiguo).

-18.15 h: Actuación de la compañía Okto en el prado de la finca.

-19.15 h: Animación musical a cargo de Franck y Damien.

-Refrescos a cargo de un camión de comida.

-20.45 h: Proyección de la película de animación « Astérix y el dominio de los dioses ».

Domingo 17 de septiembre:

-De 10.00 a 12.30 h y de 14.00 a 18.30 h: Visita libre y stand en la finca arqueológica (corte de teselas de mosaico, descubrimiento de la realización de pinturas murales antiguas…).

Die gallorömische Villa in Plassac bietet auch dieses Jahr wieder zahlreiche Aktivitäten anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals an!

Programm am Samstag, den 16. September:

-Von 10 bis 12.30 Uhr und von 14 bis 18.30 Uhr: Freier Zugang zum Gelände und zum Museum und verschiedene Entdeckungsstände begleiten die Besichtigung (Schleifen von Mosaiksteinen, Entdeckung der Herstellung von antiken Wandmalereien, antike Spiele und Graffiti nach antiker Art).

-18.15 Uhr: Aufführung des Ensembles Okto auf der Wiese des Landgutes.

-19.15 Uhr: Musikalische Unterhaltung durch Franck und Damien.

-Foodtrucks sorgen für das leibliche Wohl.

-20.45 Uhr: Vorführung des Animationsfilms « Asterix und die Herrschaft der Götter ».

Sonntag, den 17. September:

-Von 10:00 bis 12:30 Uhr und von 14:00 bis 18:30 Uhr: Kostenlose Besichtigung und Stand auf dem archäologischen Gelände (Schleifen von Mosaiksteinen, Entdeckung der Herstellung von antiken Wandmalereien…).

