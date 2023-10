BERNIE PRÉSENTE SON NOUVEL ALBUM – AMO ET ODI 5 allée de Champagne Vandœuvre-lès-Nancy, 18 novembre 2023, Vandœuvre-lès-Nancy.

Vandœuvre-lès-Nancy,Meurthe-et-Moselle

Rendez-vous est pris pour découvrir les treize nouvelles chansons en live de l’album solo. Écrire pour raconter, écrire pour dénoncer, écrire pour être en harmonie avec ce qu’il pense et défend.

Dans « Amo Et Odi » Bernie Bonvoisin combat le cynisme ambiant, le manque d’empathie et aspire à la solidarité comme il l’a toujours fait. Le mot « colère » ne lui fait pas peur, mais il la veut constructive afin de rester vigilant et inlassablement, continuer de s’intéresser aux autres. Tous les autres, qu’ils soient au coin de la rue ou à l’autre bout du monde comme en Syrie, pays qui a changé sa vie.

Gorgé de country pour celui qui considère Ferrat, Ferré comme des pères, « Odi et amo » est un pur album de chansons gorgées de blues et de country.. Tout public

Samedi 2023-11-18 20:30:00 fin : 2023-11-18 23:00:00. 15 EUR.

5 allée de Champagne Salle des fêtes Bernie Bonvoisin

Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Meurthe-et-Moselle Grand Est



The thirteen new songs from the solo album will be performed live. Writing to tell stories, writing to denounce, writing to be in harmony with what he thinks and defends.

In « Amo Et Odi », Bernie Bonvoisin fights the prevailing cynicism, the lack of empathy and aspires to solidarity, as he has always done. The word « anger » doesn’t frighten him, but he wants it to be constructive, so as to remain vigilant and tirelessly interested in others. All others, whether on a street corner or on the other side of the world, as in Syria, the country that changed his life.

Gorged with country for the man who considers Ferrat and Ferré as his fathers, « Odi et amo » is a pure album of songs bursting with blues and country.

Es hora de descubrir en directo las trece nuevas canciones del álbum en solitario. Escribir para contar su historia, escribir para denunciar, escribir para estar en sintonía con lo que piensa y defiende.

En « Amo Et Odi », Bernie Bonvoisin lucha contra el cinismo imperante, la falta de empatía y aspira a la solidaridad, como siempre ha hecho. No teme la palabra « cólera », pero quiere que sea constructiva para poder permanecer vigilante e interesarse incansablemente por los demás. Todos los demás, ya sea en una esquina o al otro lado del mundo, como en Siria, el país que le cambió la vida.

Abarrotado de country para el hombre que considera a Ferrat y Ferré como sus padres, « Odi et amo » es un álbum de canciones puras rebosantes de blues y country.

Die dreizehn neuen Songs des Soloalbums werden live aufgeführt. Er schrieb, um zu erzählen, zu schreiben, um anzuprangern, zu schreiben, um im Einklang mit dem zu sein, was er denkt und verteidigt.

In « Amo Et Odi » bekämpft Bernie Bonvoisin den vorherrschenden Zynismus, den Mangel an Empathie und sehnt sich nach Solidarität, wie er es schon immer getan hat. Er hat keine Angst vor dem Wort « Wut », aber er möchte, dass sie konstruktiv ist, um wachsam zu bleiben und sich weiterhin unermüdlich für andere zu interessieren. Alle anderen, ob an der Straßenecke oder am anderen Ende der Welt, wie in Syrien, dem Land, das sein Leben verändert hat.

Odi et amo » ist ein reines Album mit Liedern, die von Blues und Country geprägt sind, und ist voll von Country für jemanden, der Ferrat und Ferré als seine Väter betrachtet.

