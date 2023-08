BAL FOLK – GROUPE SANS GAIN 5 Allée de Champagne Vandœuvre-lès-Nancy, 16 septembre 2023, Vandœuvre-lès-Nancy.

Vandœuvre-lès-Nancy,Meurthe-et-Moselle

Le Groupe Sans Gain, avec son orchestre folk bien connu en Lorraine, va animer à nouveau un bal folk au bénéfice du Mouvement ATD Quart Monde, organisateur. La première partie est assurée par Trio Pop & Manu.

Venez profiter d’une soirée, pour danser et faire la fête, tout en soutenant des actions de solidarité et pour les droits humains. Le partenariat fidèle entre le Groupe Sans Gain et ATD Quart Monde dure depuis 1984. Chaque année, ce bal folk rend hommage à Isabelle et Philippe, deux jeunes liés à ces deux associations, qui ont disparu tragiquement en 1983.

L’organisation de ce bal mobilise de nombreux bénévoles, dont des militants du Mouvement ATD Quart Monde, qui connaissent ou ont connu des conditions de vie très difficiles. Cela illustre bien la philosophie de ce Mouvement: faire reconnaître la dignité des personnes en faisant avec elles et non pour elles, valoriser leurs compétences et leur générosité. L’ensemble des recettes de cet évènement est versé au Mouvement ATD Quart Monde.. Tout public

Samedi 2023-09-16 20:30:00 fin : 2023-09-16 . 8 EUR.

5 Allée de Champagne Salle des Fêtes Bernie Bonvoisin de Vandoeuvre

Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Groupe Sans Gain, with its well-known Lorraine folk band, will once again be hosting a folk ball in aid of the organizers, Mouvement ATD Quart Monde. The opening act is Trio Pop & Manu.

Come and enjoy an evening of dancing and partying, while supporting actions for solidarity and human rights. Groupe Sans Gain has been a loyal partner of ATD Fourth World since 1984. Each year, this folk ball pays tribute to Isabelle and Philippe, two young people linked to these two associations, who tragically disappeared in 1983.

The organization of this ball mobilizes many volunteers, including militants of the ATD Fourth World Movement, who know or have known very difficult living conditions. This illustrates well the philosophy of this Movement: to recognize the dignity of people by doing with them and not for them, and to value their skills and generosity. All proceeds from this event are donated to the ATD Fourth World Movement.

El Groupe Sans Gain, con su conocido grupo folk de Lorena, organiza una vez más un baile folk en beneficio de ATD Cuarto Mundo. Los teloneros serán el trío Pop & Manu.

Venga a disfrutar de una noche de baile y fiesta, apoyando al mismo tiempo las acciones en favor de la solidaridad y los derechos humanos. Groupe Sans Gain es un fiel colaborador de ATD Cuarto Mundo desde 1984. Cada año, este baile folclórico rinde homenaje a Isabelle y Philippe, dos jóvenes vinculados a estas dos asociaciones, trágicamente desaparecidos en 1983.

La organización de este baile moviliza a numerosos voluntarios, entre ellos militantes del Movimiento ATD Cuarto Mundo, que viven o han vivido en condiciones muy difíciles. Esto ilustra claramente la filosofía de este Movimiento: reconocer la dignidad de las personas trabajando con ellas y no para ellas, y valorar sus competencias y su generosidad. Todos los beneficios de este acto se destinarán al Movimiento ATD Cuarto Mundo.

Die Gruppe Sans Gain mit ihrem in Lothringen bekannten Folk-Orchester wird erneut einen Folk-Ball zugunsten der Bewegung ATD Vierte Welt als Veranstalterin unterhalten. Der erste Teil des Abends wird von Trio Pop & Manu bestritten.

Genießen Sie einen Abend, an dem Sie tanzen und feiern und gleichzeitig Solidaritäts- und Menschenrechtsaktionen unterstützen können. Die treue Partnerschaft zwischen der Groupe Sans Gain und ATD Quart Monde besteht seit 1984. Jedes Jahr erinnert dieser Bal Folk an Isabelle und Philippe, zwei junge Menschen, die mit diesen beiden Organisationen verbunden waren und 1983 auf tragische Weise verschwanden.

Die Organisation dieses Balls mobilisiert zahlreiche Freiwillige, darunter Aktivisten der Bewegung ATD Vierte Welt, die sehr schwierige Lebensbedingungen kennen oder kennengelernt haben. Dies ist ein gutes Beispiel für die Philosophie dieser Bewegung: die Würde der Menschen anzuerkennen, indem man mit ihnen und nicht für sie handelt, und ihre Fähigkeiten und ihre Großzügigkeit zu würdigen. Alle Einnahmen aus dieser Veranstaltung kommen der Bewegung ATD Vierte Welt zugute.

Mise à jour le 2023-08-21 par DESTINATION NANCY