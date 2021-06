5 à 7 Ô Canada – Fête du Canada 2021 Centre Culturel Canadien, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le jeudi 1 juillet 2021

de 17h à 19h

gratuit

Cette année, pour célébrer l’anniversaire de notre cher pays, vous êtes convié.e.s à une fête spéciale, chaleureuse et rassembleuse le 1er juillet, qui resserre les liens entre le Canada et la France. Embarquez pour un 5 à 7 Ô Canada, c’est comme un “afterwork” en France !

Rejoignez-nous à partir de 17h sur nos réseaux sociaux (Facebook, YouTube) et les réseaux sociaux de l’Ambassade du Canada en France (Facebook, YouTube).

Au programme pour cette fête à l’accent et aux goûts de chez nous (en ligne) :

L’hymne “Ô Canada” chantée par la chorale de l’Ambassade du Canada en France

Discours de l’Ambassadrice du Canada en France Isabelle Hudon

Des ateliers maquillage et bricolage pour les plus jeunes

Une visite inédite de la Résidence Officielle du Canada en France

Tout ce qu’il faut savoir pour concocter votre apéro à la canadienne

Un concert du groupe autochtone et allochtone Nikamu Mamuitun – Chansons rassembleuses

‍♀️ L’au revoir de l’Ambassadrice du Canada en France Isabelle Hudon

Finale sur un air de piano avec le Jad Salameh Trio

Vous êtes à Paris ? Le Centre culturel canadien sera ouvert le jeudi 1er juillet de 10h à 18h pour des visites libres de notre exposition “Edward Burtynsky – Mounds and Voids: From Human to Global Scale”. Vous pouvez aussi réserver une visite guidée en présence de Catherine Bédard, notre commissaire d’exposition. Réservez votre créneau ici.

Votre after ? Un concert virtuel de Coeur de Pirate et Walk off the Earth, proposé par l’Ambassade du Canada en Allemagne pour une deuxième partie de soirée festive !

Centre Culturel Canadien 130 rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris 75008

9 : Saint-Philippe-de-Roule (200m) 9, 13 : Miromesnil (229m)



Contact :Centre culturel canadien / Ambassade du Canada en France 0144432190 info@canada-culture.org https://canada-culture.org/event/5-a-7-o-canada/ https://www.facebook.com/centreculturelcanadien/ https://twitter.com/cc_canadien

Ambassade du Canada en France / Centre culturel canadien