Les Océanes – Tables rondes et débats
5-8 rue maréchal Joffre
Le pouliguen

Loire-Atlantique Les Océanes – Tables rondes et débats 5-8 rue maréchal Joffre Le pouliguen, 5 septembre 2023, Le pouliguen. Les Océanes – Tables rondes et débats Mardi 5 septembre, 08h30 5-8 rue maréchal Joffre Inscription: 0 « Des éoliennes en mer aux activités littorales » Tables rondes et débats au Palais des Congrès Jacques Chirac – Atlantia à La Baule Retrouvez le programme du 05 septembre 2023 des Océanes de La Baule : Programme_2 – Océanes de La Baule (oceanesdelabaule.eu) Inscription obligatoire : Inscription – Océanes de La Baule (oceanesdelabaule.eu) 5-8 rue maréchal Joffre Salle Marcel Baudry et Cinéma Pax 44510 Le pouliguen Le pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/les-oceanes-tables-rondes-et-debats-le-pouliguen.html »}] [{« link »: « https://oceanesdelabaule.eu/programme_2/ »}, {« link »: « https://oceanesdelabaule.eu/inscription/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails
Catégories d'Évènement: Le pouliguen, Loire-Atlantique
Lieu 5-8 rue maréchal Joffre
Adresse Salle Marcel Baudry et Cinéma Pax 44510 Le pouliguen
Ville Le pouliguen

