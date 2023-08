Les Océanes – Conférence, film et cocktail dînatoire 5-8 rue maréchal Joffre Le pouliguen Catégories d’Évènement: Le pouliguen

Les Océanes – Conférence, film et cocktail dînatoire
Lundi 4 septembre, 16h30
5-8 rue maréchal Joffre
Le pouliguen

Conférence, suivie d'un film et d'un pique-nique
16h30 : Accueil

17H00 : Conférence gratuite coorganisée avec Jean-Claude Ménard, président de l’association Estuaires Loire-Vilaine et Yves Henocque, membre de LittOcéan et Président du comité littoral et mer de la Fondation de France. « De la mer vers la terre – Des écosystèmes vitaux : macro-algues et zostères marines » entrée gratuite sur inscription : Inscription – Océanes de La Baule (oceanesdelabaule.eu) Salle Baudry, 8 rue du Maréchal Joffre, 44510 Le Pouliguen

18h45 : Projection du film « Les Algues Vertes » de Pierre Jolivet avec Céline Sallette, Nina Meurisse, Julie Ferrier À la suite de morts suspectes, Inès Léraud, jeune journaliste, décide de s’installer en Bretagne pour enquêter sur le phénomène des algues vertes. À travers ses rencontres, elle découvre la fabrique du silence qui entoure ce désastre écologique et social. Face aux pressions, parviendra-t-elle à faire triompher la vérité ? Adaptation de la BD « Algues vertes-l’histoire interdite » par d’Inès Léraud et Pierre Van Hove. Tarif billetterie : Cinéma Pax 5 rue Maréchal Joffre 44510 Le Pouliguen (Billetterie ouverte à partir du 23 Août 2023) 20h30 : Cocktail dinatoire en présence de Norbert Samama, Maire du Pouliguen, offert par la mairie du Pouliguen pour le public ayant assisté à la conférence et/ou au film. Salle Baudry, 8 rue du Maréchal Joffre, 44510 Le Pouliguen 5-8 rue maréchal Joffre Salle Marcel Baudry et Cinéma Pax 44510 Le pouliguen Le pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/les-oceanes-conference-film-et-cocktail-dinatoire-le-pouliguen.html »}] [{« link »: « https://oceanesdelabaule.eu/inscription/ »}, {« link »: « https://www.cinegulfstream.fr/reserver/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

