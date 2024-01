Bébé bouquine 5-7 rue Sainte-Anne Malestroit, lundi 12 juin 2023.

Malestroit Morbihan

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-06-12 10:15:00

fin : 2023-06-12 11:00:00

Bébé bouquine s’adresse aux enfants de moins de 3 ans accompagnés d’un adulte (parents, grand-parents, assistante maternelle…). L’animation a pour but de familiariser l’enfant avec le livre et la lecture, en favorisant la rencontre.

La découverte de nouveaux livres, les moments de jeux, de comptines et de chansons, font de ce temps de lecture un moment d’écoute et de partage avec d’autres enfants et familles.

En pratique : pour les 0-3 ans, de 10h15 à 11h.

Ouvert à tous, adhérents ou non de la médiathèque.

Gratuit, sur réservation au 02 97 75 18 15.

5-7 rue Sainte-Anne Le Pass’temps

Malestroit 56140 Morbihan Bretagne



