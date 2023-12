Visite guidée : D’une cave à l’autre 5-7 Rue Lagreou Bayonne, 19 février 2024, Bayonne.

Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-19 11:00:00

fin : 2024-02-19 12:00:00

Dans le sous-sol de l’immeuble situé au 5-7 rue Lagréou se dissimule un patrimoine inattendu… Venez découvrir cette cave remarquable et en apprendre un peu plus sur les témoins invisibles de l’histoire souterraine de Bayonne. Pour conclure la visite, plongez dans l’univers sonore exceptionnel de la cave du Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine..

Dans le sous-sol de l’immeuble situé au 5-7 rue Lagréou se dissimule un patrimoine inattendu… Venez découvrir cette cave remarquable et en apprendre un peu plus sur les témoins invisibles de l’histoire souterraine de Bayonne. Pour conclure la visite, plongez dans l’univers sonore exceptionnel de la cave du Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine.

Dans le sous-sol de l’immeuble situé au 5-7 rue Lagréou se dissimule un patrimoine inattendu… Venez découvrir cette cave remarquable et en apprendre un peu plus sur les témoins invisibles de l’histoire souterraine de Bayonne. Pour conclure la visite, plongez dans l’univers sonore exceptionnel de la cave du Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine.

EUR.

5-7 Rue Lagreou

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-12 par OT Bayonne