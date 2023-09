Visite guidée: D’une cave à l’autre 5-7 Rue Lagréou Bayonne, 2 novembre 2023, Bayonne.

Bayonne,Pyrénées-Atlantiques

Dans le sous-sol de Bayonne se dissimule un patrimoine inattendu… Venez découvrir deux caves médiévales, témoins invisibles de l’histoire souterraine de la ville..

2023-11-02 fin : 2023-11-02 11:00:00. .

5-7 Rue Lagréou 5-7 rue Lagréou

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Bayonne?s subsoil conceals an unexpected heritage… Come and discover two medieval cellars, unseen witnesses to the city?s underground history.

En el subsuelo de Bayona se esconde un patrimonio inesperado… Venga a descubrir dos bodegas medievales, testigos invisibles de la historia subterránea de la ciudad.

Im Untergrund von Bayonne verbirgt sich ein unerwartetes Kulturerbe… Entdecken Sie zwei mittelalterliche Keller, die unsichtbare Zeugen der unterirdischen Geschichte der Stadt sind.

