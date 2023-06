Visite guidée: D’une cave à l’autre 5-7 Rue Lagreou Bayonne, 11 août 2023, Bayonne.

Bayonne,Pyrénées-Atlantiques

Dans le sous-sol de l’immeuble situé au 5-7 rue Lagréou se dissimule un patrimoine inattendu… Venez découvrir cette cave remarquable et en apprendre un peu plus sur les témoins invisibles de l’histoire souterraine de Bayonne. Pour conclure la visite, plongez dans l’univers sonore exceptionnel de la cave du CIAP..

2023-08-11 à ; fin : 2023-08-11 17:30:00. .

5-7 Rue Lagreou

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



In the basement of the building located at 5-7 rue Lagréou, an unexpected heritage is hidden? Come and discover this remarkable cellar and learn a little more about the invisible witnesses of Bayonne?s underground history. To conclude the visit, dive into the exceptional sound universe of the CIAP cellar.

En el sótano del edificio situado en el 5-7 de la rue Lagréou se esconde un patrimonio inesperado.. Venga a descubrir esta extraordinaria bodega y conozca un poco más a los testigos invisibles de la historia subterránea de Bayona. Para concluir la visita, sumérjase en el excepcional universo sonoro de la bodega del CIAP.

Im Keller des Gebäudes in der Rue Lagréou 5-7 verbirgt sich ein unerwartetes Kulturerbe Entdecken Sie diesen bemerkenswerten Keller und erfahren Sie mehr über die unsichtbaren Zeugen der unterirdischen Geschichte von Bayonne. Zum Abschluss der Führung können Sie in die außergewöhnliche Klangwelt des CIAP-Kellers eintauchen.

Mise à jour le 2023-05-30 par OT Bayonne