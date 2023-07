2e édition vide dressing de luxe 5-7 Route De Galice Aix-en-Provence, 23 juillet 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Participez à cet événement de folie ! Avec la présence d’influenceuses et tiktokeuses ! Pour l’occasion, l’hôtel Best Western Le Galice niché 2 min du cœur d’Aix-en-Provence se transforme en grand vestiaire pour le plus grand bonheur des acheteuses..

2023-07-23 09:30:00 fin : 2023-07-23 17:00:00. .

5-7 Route De Galice Best Western Le Galice

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Take part in this crazy event! With the presence of influencers and tiktokeuses! For the occasion, the Best Western Le Galice hotel, just 2 minutes from the heart of Aix-en-Provence, will be transformed into a grand dressing room, to the delight of the shoppers.

¡Participa en esta locura de evento! ¡Con la presencia de influencers y tiktokeuses! Para la ocasión, el hotel Best Western Le Galice, a solo 2 minutos del corazón de Aix-en-Provence, se transformará en un enorme vestuario, para deleite de los compradores.

Nehmen Sie an dieser verrückten Veranstaltung teil! Mit der Anwesenheit von Influencerinnen und Tiktiererinnen! Das Best Western Hotel Le Galice, das nur 2 Minuten vom Zentrum von Aix-en-Provence entfernt liegt, wird zu diesem Anlass in eine große Umkleidekabine verwandelt, um die Einkäuferinnen zu erfreuen.

Mise à jour le 2023-07-17 par Office de Tourisme d’Aix en Provence