Gratuit : non Tarif plein : 12 € / Tarif réduit : 9 €Réservation : lafabriqueaimpros.com Vous verrez cinq débuts d’histoires, chacune proposée par un·e de nos cinq conteur·ses. Ce sera à vous de choisir, au fur et à mesure, lesquelles se poursuivront, et lesquelles s’arrêteront. À la fin du spectacle, une seule de ces cinq histoires arrivera à son terme. Ce n’est pas parce qu’on aime les histoires qu’on n’a pas le droit d’avoir ses petites préférées ! Un spectacle d’improvisation dirigée, proposé par la Cie Maestria Impro. Avec Guillaume Boit, Anne-Laure Chauvet, Rémi Chevineau, Aurélien Daunay et Delphine Leroux. Fabrique à Impros (La) adresse1} Centre-ville Nantes 44000 Centre-ville https://lafabriqueaimpros.com/ https://lafabriqueaimpros.com

