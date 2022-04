5, 4, 3, 2 ,1 Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

5, 4, 3, 2 ,1, 5 juin 2022, . 2022-06-05

Horaire : 16:00 17:00

Gratuit : non Tarifs : de 9€ à 12€Billetterie : www.lafabriqueaimpros.com/évènement/5-4-3-2-1-5/ Tout public Ce n’est pas parce qu’on aime les histoires qu’on n’a pas le droit d’avoir ses petites préférées !Vous verrez cinq débuts d’histoires, chacune proposée par un·e de nos cinq conteur·ses.Ce sera à vous de choisir, au fur et à mesure, lesquelles se poursuivront et lesquelles s’arrêteront. À la fin du spectacle, une seule de ces cinq histoires arrivera à son terme !Un spectacle d’improvisation dirigée, proposé par la Cie Maestria Impro.Durée : environ 1h15. adresse1} Accueil

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Age maximum Tout public lieuville Departement Loire-Atlantique

5, 4, 3, 2 ,1 2022-06-05 was last modified: by 5, 4, 3, 2 ,1 5 juin 2022 Nantes

Loire-Atlantique