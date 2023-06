La Session Vintage du Samedi – Summer édition 4ZI d’Housquit Labenne, 1 juillet 2023, Labenne.

Labenne,Landes

Tous les samedis de juillet et août ( sauf le 8 juillet ) vous retrouverez un super événement devant la boutique de LSV !

Friperies, créations, artistes.

Food-truck pour se restaurer sur place. Shop ouvert jusqu’à 20h..

2023-07-01 à ; fin : 2023-07-01 16:00:00. .

4ZI d’Housquit

Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine



Every Saturday in July and August (except July 8) you’ll find a great event in front of the LSV store!

Thrift shops, creations, artists.

On-site food-truck. Shop open until 8pm.

Todos los sábados de julio y agosto (excepto el 8 de julio) encontrarás un gran evento frente a la tienda LSV

Tiendas de segunda mano, creaciones, artistas.

Food-truck para comer in situ. Tienda abierta hasta las 20.00 h.

Jeden Samstag im Juli und August (außer am 8. Juli) findet vor der LSV-Boutique eine tolle Veranstaltung statt!

Trödel, Kreationen, Künstler.

Foodtruck, um sich vor Ort zu verpflegen. Shop bis 20 Uhr geöffnet.

Mise à jour le 2023-06-23 par OTI LAS