4X4 EPHEMERAL ARCHITECTURES LE TOBOGGAN, 28 avril 2023, DECINES CHARPIEU.

4X4 EPHEMERAL ARCHITECTURES LE TOBOGGAN. Un spectacle à la date du 2023-04-28 au 2023-04-28 20:30. Tarif : 28.2 à 28.2 euros.

Prenez quatre paires de mains d'une troupe de jonglage mondialement reconnue pour sa pratique innovante d'un art quatre fois millénaire, joignez-y quatre paires de pieds formées aux pointes dans la plus prestigieuse des quatre compagnies de ballet internationales du Royaume-Uni : le Royal Ballet, sans oublier d'assaisonner cet audacieux mélange d'une musique originale composée par Nimrod Borenstein et jouée en direct par un ensemble de musique de chambre ; mettez le tout sur scène un peu plus d'une heure et vous voilà prêts à déguster 4X4 EPHEMERAL ARCHITECTURES. ACCES PMR: 04.72.93.30.14 Kati Ylä-Hokkala, Sean Gandini, Kim Huynh, Ludovic Ondiviela, Nimrod BORENSTEIN

LE TOBOGGAN DECINES CHARPIEU 14 Avenue Jean Macé 69150

ACCES PMR: 04.72.93.30.14

.2023-04-28.

