Soirée en 2 parties avec 19h30 – 4tieks collectif de 4 rappeurs/chanteurs (Natouille, Akka, Shut’ter et Flow). 21h30 – Midnight Blues Power Trio Blues Buvette écolo et restauration sur place PAF (Participation Aux Frais) 5€ + Adhésion à la Grange du clos Ambroise 2021 (montant libre)

♫♫♫ La Grange du clos Ambroise 335 chemin de Miramas Vieux à Lunard, 13140 Miramas Miramas Bouches-du-Rhône

2021-10-09T19:00:00 2021-10-09T23:00:00

