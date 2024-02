4REAL – Vernissage à la Ki Galerie Ki Galerie Paris, jeudi 7 mars 2024.

Le jeudi 07 mars 2024

de 18h30 à 21h30

.Tout public. gratuit

Vernissage de la nouvelle exposition collective chez Ki Galerie (13e) – Nicolas Clézio, Christian Lucas, David Graux & Rebeb

Ki Galerie a le plaisir d’annoncer le vernissage JEUDI 7 MARS de la nouvelle exposition 4REAL, du 7 au 22 mars.

Cet accrochage collectif réuni 4 artistes ayant pour point commun le réalisme de leur sujet.

Ici,

les œuvres de NICOLAS CLÉZIO (Photoréalisme urbain saturé), CHRISTIAN

LUCAS (Nature morte vintage), DAVID GRAUX (Stylo bille poétique) et

REBEB (Street Art texturé) vont se côtoyer sans barrière ni genre.

Quels

que soit les parcours et les univers artistiques, de peintre coté

reconverti à profil autodidacte émergent, cette exposition a pour

modeste volonté de mélanger les styles et les techniques autour d’œuvres

aux traitements réalistes. Avec l’émotion pour seule guide, qu’elle

soit à travers l’expression des sujets ou le regard des spectateurs,

venez vous plonger au plus profond des détails de l’art pour de vrai.

Découvrez les œuvres de 4 talentueux artistes

Vernissage en compagnie des artistes

Rendez-vous Jeudi 7 Mars, à partir de 18 h 30

www.ki-galerie.com pour plus d’infos

