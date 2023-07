Exposition au Café restaurant les Loupiotes à Saint-pierre-Toirac 4,place des platanes Saint-Pierre-Toirac, 1 juillet 2023, Saint-Pierre-Toirac.

Saint-Pierre-Toirac,Lot

Venez découvrir les sculptures de Pierre Prévost au café restaurant les Loupiotes !.

2023-07-01 10:00:00 fin : 2023-07-01 23:00:00. EUR.

4,place des platanes Café restaurant les Loupiotes

Saint-Pierre-Toirac 46160 Lot Occitanie



Come and discover Pierre Prévost’s sculptures at the café-restaurant Les Loupiotes!

Venga a descubrir las esculturas de Pierre Prévost en el café restaurante Les Loupiotes

Entdecken Sie die Skulpturen von Pierre Prévost im Café-Restaurant Les Loupiotes!

