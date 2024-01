Salon du livre à Vire Normandie. 4pl Place Sainte-Anne Vire Normandie, samedi 20 janvier 2024.

Vire Normandie Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 10:00:00

fin : 2024-01-20 12:30:00

Pour commencer l’année 2024, la commune de Vire Normandie vous invite à son premier salon du livre dédié à la rencontre d’auteurs et à la découverte d’œuvres et d’univers électriques. Entrée libre.

4pl Place Sainte-Anne Vire

Vire Normandie 14500 Calvados Normandie



