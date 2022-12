4L TROPHY Luçon Luçon Luçon Catégories d’évènement: Luçon

Vendée Luçon Venez supporter deux étudiantes vendéennes engagées dans le 4L Trophy Maroc 2023 Vous pouvez si vous le souhaitez leur remettre crayons, cahiers, règles, compas, crayons de couleurs, peintures , pinceaux qui seront distribués dans les écoles du désert du Maghreb. Vous pouvez les supporter en leur offrant un don participant aux 6000 kilomètres à parcourir. J-60 avant le départ ! communication.lucon@cinetriskell.com +33 9 67 08 94 22 https://lucon.cinetriskell.com/ Ciné Triskell Boulevard Michel Phelippon Luçon

