4KRAP #2 Les oublié·e·s des clips de rap L’hybride Lille, jeudi 22 février 2024.

4KRAP #2 Les oublié·e·s des clips de rap L’hybride et Le Flow poursuivent leur exploration des clips de rap avec un nouveau rendez-vous 4KRAP ! Jeudi 22 février, 20h30 L’hybride Tarif adhésion 1€ + entrée gratuite sur place uniquement, pas de réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-22T20:30:00+01:00 – 2024-02-22T22:00:00+01:00

Fin : 2024-02-22T20:30:00+01:00 – 2024-02-22T22:00:00+01:00

Cette fois, nous laissons carte blanche à Anissa Rami, journaliste en presse écrite et en vidéo spécialisée dans le rap (Bondy Blog, Booska-P…), qui nous propose une projection-débat sur l’envers du décor des clips de rap (réalisateur·rice·s, équipes techniques, photographes, figurant·e·s, danseur·euse·s, etc.).

Pour l’occasion, Anissa Rami sera accompagnée de Sandra Gomes (journaliste, photographe et directrice artistique) et de l’équipe de Daymolition (réalisateur·rice·s) autour de la sortie de leur livre Daymolition raconte le rap français.

En présence d’Anissa Rami, Sandra Gomes et de l’équipe de Daymolition.

En partenariat avec le Flow.

INFOS PRATIQUES

. Ouverture des portes : 19h (bar et petite restauration disponibles sur place)

. Projection : 20h30

. Tarif : adhésion 1€ + entrée gratuite sur place uniquement, pas de réservation.

Si vous n’êtes pas encore adhérent·e pour l’année 2023-2024, l’adhésion sera à régler sur place à votre arrivée.

→ Toutes les infos : www.lhybride.org

L'hybride 18 rue Gosselet Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 0320532484 http://www.lhybride.org Lieu culturel dédié à l'audiovisuel, L'hybride a ouvert ses portes en 2007. Il propose trois soirs par semaine une programmation dédiée aux formes audiovisuelles indépendantes court métrage, animation, expérimental, documentaire, transdisciplinaire (musique-image, spectacle vivant-image, arts plastiques-images). La convivialité et l'échange autour des œuvres se placent au cœur du projet, avec un espace original proposant un grand écran, un bar et des canapés, et de nombreuses rencontres avec des professionnels.