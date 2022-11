4K chante Noël – Concert Dorlisheim Dorlisheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Bas-Rhin Dorlisheim Noël approche : les lumières scintillantes, l’odeur alléchante des bredele et du vin chaud, les soirées au coin du feu, le sapin illuminé… Noël c’est aussi la famille, l’amour, l’amitié, le partage… Chez les 4K, une famille de musiciens, les chants de Noël tiennent une place toute particulière dans les traditions familiales. C’est donc dans un esprit de partage que 4K vous offre le plus beau des concerts de Noël, loin de la frénésie commerciale, empreint de chaleur et d’authenticité. Vous entendrez les grands classiques de Noël européens et anglo-saxons, à une, deux, trois ou quatre voix, accompagnés au violon, saxophone et piano. Concert de Noël par une famille de musiciens chez qui les chants de Noël tiennent une place toute particulière dans les traditions familiales. +33 6 82 91 88 67 Dorlisheim

