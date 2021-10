4ÈMES RENCONTRES RÉGIONALES DE LA PHOTOGRAPHIE Juvignac, 20 novembre 2021, Juvignac.

4ÈMES RENCONTRES RÉGIONALES DE LA PHOTOGRAPHIE 2021-11-20 – 2021-11-21

Juvignac Hérault Juvignac

Ne manquez pas les 6èmes Rencontres Régionales de la Photographie les 21 et 22 novembre 2021 au gymnase Jean Moulin de Juvignac !

►Rendez-vous annuel désormais bien installé, ces 6e Rencontres régionales de la photographie continuent d’explorer et d’exposer le meilleur des clubs photo de la région. Deux jours ne seront pas de trop pour découvrir les quelque 300 photographies exposées, assister à des conférences ou voter pour votre photo favorite…

Au programme:

Samedi 20 novembre

11h30

Inauguration du salon

16h

Conférence « La photographie est-elle nécessairement un cliché ? »

par Jacques Fournier

Que l’on soit amateur, professionnel ou artiste, nous faisons tous de la photo. Ou des photos. Mais faisons-nous la même photo ? Comment composer avec ce qu’on appelle les « lieux communs », ou au pire les « clichés » ? Ceux-ci sont-ils inévitables ? Au final, qu’est-ce qu’une photo réussie ou une photo ratée ? De quel droit peut-on décider ? Est-ce une question « d’originalité » ? Jacques Fournier enseigne la photographie depuis plus de vingt ans dans les Maisons pour tous de Montpellier, à l’Université Paul Valéry, ainsi que dans différents établissements publics ou privés.

18h30

Hôtel de Ville

Vernissage de l’exposition des lauréats 2019

Dimanche 21 novembre

16h

Conférence « Les oubliés de Tchernobyl »

Rencontre avec Frédéric Georgens, photographe professionnel

Exposition urbex et portraits d’habitants oubliés depuis 34 ans Frédéric Georgens explore depuis de nombreuses années l’Ukraine, et plus particulièrement la zone d’exclusion de Tchernobyl.

Autour de ces explorations se sont tissées des amitiés avec les Ukrainiens et les babouchkas (grand-mères) qui y vivent. Son projet ? Raconter leur histoire et dévoiler une autre vision de la catastrophe nucléaire.

17h30

Remise des prix

Qui seront les lauréats 2021 des Rencontres régionales de la photographie ?

Pass sanitaire obligatoire

culture@juvignac.fr +33 4 67 10 40 35 https://www.juvignac.fr/20-21-novembre-6e-rencontres-regionales-de-la-photographie/

dernière mise à jour : 2021-09-29 par