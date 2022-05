4èmes Rencontres Image & Environnement / Une photographie libre ? à Thoré-laRochette, 24 septembre 2022, .

4èmes Rencontres Image & Environnement / Une photographie libre ? à Thoré-laRochette

2022-09-24 15:00:00 – 2022-09-25

4èmes Rencontres Image & Environnement / Une photographie libre ? à Thoré-laRochette. Est-il possible de vivre la photographie et ne pas vivre de la photographie ? Est-il possible de vivre pour et avec elle ? Comment tendre vers un mode de vie engagé vers la création artistique ? Comment l’acte d’être photographe permet de s’inscrire et participer à un écosystème cohérent où convergent philosophie de vie et démarche photographique ? La photographie peut-elle être libre, détachée de toute contrainte économique ? Cette année, Zone i propose un programme enrichi sur deux jours à découvrir ci-dessous.

Pour la 4e année consécutive, Zone i reconduit ses Rencontres Image et Environnement abordant le thème fort du métier de photographe.

4èmes Rencontres Image & Environnement / Une photographie libre ? à Thoré-laRochette. Est-il possible de vivre la photographie et ne pas vivre de la photographie ? Est-il possible de vivre pour et avec elle ? Comment tendre vers un mode de vie engagé vers la création artistique ? Comment l’acte d’être photographe permet de s’inscrire et participer à un écosystème cohérent où convergent philosophie de vie et démarche photographique ? La photographie peut-elle être libre, détachée de toute contrainte économique ? Cette année, Zone i propose un programme enrichi sur deux jours à découvrir ci-dessous.

©Mat Jacob

dernière mise à jour : 2022-05-12 par