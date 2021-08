4èmes Rencontres de la Mobilité Electrique Vesoul, 8 septembre 2021, Vesoul.

4èmes Rencontres de la Mobilité Electrique 2021-09-08 – 2021-09-08 Parc Expo70 1 rue Victor Dollé , Zone Technologia, 70000 VESOUL

Vesoul Haute-Saône Vesoul

Journée de sensibilisation du plus grand nombre de personnes pour que la mobilité électrique puisse être à la portée de tout un chacun, particulier ou professionnel, élu, représentant de collectivité ou acteur sur le terrain. Rencontres avec des experts nationaux, échanges avec les professionnels venus exposer leur savoir faire et leurs nouveautés et bien sûr essais de véhicules électriques (voitures, vélos).

http://www.bfcme-asso.fr/

