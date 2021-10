4èmes Journées des Créateurs et des Métiers d’Art Salle de la Clairière, 13 novembre 2021, Paucourt.

4èmes Journées des Créateurs et des Métiers d’Art

du samedi 13 novembre au dimanche 14 novembre à Salle de la Clairière

4èmes Journées des Créateurs et des Métiers d’Art ! À cette occasion, venez découvrir plus de 22 exposants : Horloger, pendulier, sculpteur sur bois, jeux et objets divers en bois, potière céramiste, relieur doreur enlumineuse… dont Carole Redais; créatrice, restauratrice et conservatrices de tapisseries anciennes, Anne-Sophie Toniazzi : styliste, créatrice de mode Démonstrations et animations permanentes avec la participation de club “Du fil et des Aiguilles” de Paucourt. Entré gratuite. Buvette et petite restauration sur place. Pass sanitaire obligatoire. Port du masque recommandé.

Voir http://ricjasforetmontargis.wifeo.com/paucourt-journees-des-createurs-et-des-metiers-dart-2020.php

Salle de la Clairière 120 Rue de l’Église, Paucourt Paucourt



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-13T09:00:00 2021-11-13T18:00:00;2021-11-14T09:00:00 2021-11-14T17:00:00