Contrexéville Vosges Contrexéville 4ème Tournoi national de Badminton “les plumes de Contrex'” organisé par le BDLP de Contrexéville, et qui se déroule à l’OMS.

150 joueurs vont venir s’affronter afin de représenter au mieux leur talent. Il va se faire dans la bonne humeur durant 2 jours en trois tableaux (simple, mixte, double) Gratuit pour le public. Buvette à disposition.

20€ pour les joueurs (adultes et enfants) Pour tous renseignements complémentaires, contacter M. PARRAIN au 06.88.47.69.81 bdlp.contrex@gmail.com +33 6 07 74 13 07 BDLP

