4ème Semaine Portugaise du 19 au 25 avril à Saint-Lys SAINT LYS Saint-Lys, vendredi 19 avril 2024.

4ème Semaine Portugaise du 19 au 25 avril à Saint-Lys L’association Pays Saint-Lysien, Pays d’Europe, Pays du monde et le pôle culturel vous proposent sa 4ème semaine Portugaise.

Un concours, des animations, des temps festifs ponctueront cette semaine. 19 – 25 avril SAINT LYS Certaines activités, inscription obligatoire

Début : 2024-04-19T18:30:00+02:00 – 2024-04-19T19:30:00+02:00

Fin : 2024-04-25T19:00:00+02:00 – 2024-04-25T23:00:00+02:00

UN CONCOURS OUVERT À TOUS

PSLPEPM et le pôle culturel de Saint-Lys avec leurs homologues Portugais, organisent un concours d’arts créatifs à l’occasion du 50eme anniversaire de la Révolution des OEillets.

Le thème du concours porte sur une valeur commune à tous : la Liberté

Remise des oeuvres jusqu’au 15 avril à la médiathèque.

LA SEMAINE PORTUGAISE

Plusieurs temps forts marqueront cette semaine.

Rendez-vous :

Vendredi 19 avril / À 18h30

Inauguration de la Semaine Portugaise et du « pôle Portugal » créé à la médiathèque. Tout public

Organisé par le PSLPEPM et le Pôle Culturel.

Samedi 20 avril / 10h30

Lecture de contes bilingue français/Portugais pour les 3 / 8 ans

Samedi 20 avril / 14h

Atelier de mosaïques « la calçada portuguesa » sur le thème de la Liberté Pour les ados/adultes. Inscription obligatoire.

Organisé par le Pôle Culturel.

Samedi 20 avril dès 19h

Fête des soupes qui se déroulera à l’espace Gravette.

Organisé par le PSLPEPM

Mercredi 24 avril / 14h

Atelier créatif sur le thème de la Liberté. Pour les enfants de 8 à 12 ans. Inscription obligatoire.

Organisé par le Pôle Culturel.

Jeudi 25 avril à partir de 19h

Sous la Halle, 50 ans de la Révolution des oeillets.

Vendredi 19 au Jeudi 25 avril

Exposition d’oeuvres sur le thème de la Liberté.

Organisé par le PSLPEPM et le Pôle Culturel.

SAINT LYS Saint-Lys 470 Saint-Lys 31490 Haute-Garonne Occitanie