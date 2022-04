4ème Salon du Savoir-Faire Local Gruchet-le-Valasse Gruchet-le-Valasse Catégories d’évènement: Gruchet-le-Valasse

Seine-Maritime

4ème Salon du Savoir-Faire Local Gruchet-le-Valasse, 23 avril 2022, Gruchet-le-Valasse. 4ème Salon du Savoir-Faire Local Abbaye du Valasse 289 rue de la Briarderie Gruchet-le-Valasse

2022-04-23 10:00:00 10:00:00 – 2022-04-24 18:00:00 18:00:00 Abbaye du Valasse 289 rue de la Briarderie

Gruchet-le-Valasse Seine-Maritime Gruchet-le-Valasse Le G.I.N. (Groupement des Indépendants de Normandie) organise son 4ème Salon du Savoir-Faire Local les 23 au 24 avril, dans la Grande Halle de l’abbaye de Gruchet-le-Valasse.

Ce salon destiné à la fois au grand public et aux professionnels regroupera 80 stands.

Des artisans, commerçants, prestataires de service exposeront leur stand.

Des jeux sont prévus avec des lots à gagner par tirage au sort. Structures gonflables, présence de super héros (Stark animation) avec des séances de dédicaces. Le G.I.N. (Groupement des Indépendants de Normandie) organise son 4ème Salon du Savoir-Faire Local les 23 au 24 avril, dans la Grande Halle de l’abbaye de Gruchet-le-Valasse.

Ce salon destiné à la fois au grand public et aux professionnels… +33 6 30 29 41 54 Le G.I.N. (Groupement des Indépendants de Normandie) organise son 4ème Salon du Savoir-Faire Local les 23 au 24 avril, dans la Grande Halle de l’abbaye de Gruchet-le-Valasse.

Ce salon destiné à la fois au grand public et aux professionnels regroupera 80 stands.

Des artisans, commerçants, prestataires de service exposeront leur stand.

Des jeux sont prévus avec des lots à gagner par tirage au sort. Structures gonflables, présence de super héros (Stark animation) avec des séances de dédicaces. Abbaye du Valasse 289 rue de la Briarderie Gruchet-le-Valasse

dernière mise à jour : 2022-04-04 par

Détails Catégories d’évènement: Gruchet-le-Valasse, Seine-Maritime Autres Lieu Gruchet-le-Valasse Adresse Abbaye du Valasse 289 rue de la Briarderie Ville Gruchet-le-Valasse lieuville Abbaye du Valasse 289 rue de la Briarderie Gruchet-le-Valasse Departement Seine-Maritime

4ème Salon du Savoir-Faire Local Gruchet-le-Valasse 2022-04-23 was last modified: by 4ème Salon du Savoir-Faire Local Gruchet-le-Valasse Gruchet-le-Valasse 23 avril 2022 Gruchet-le-Valasse seine-maritime

Gruchet-le-Valasse Seine-Maritime