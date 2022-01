4ème salon du jeu vidéo E-sports et nouvelles technologies Allauch, 12 mars 2022, Allauch.

4ème salon du jeu vidéo E-sports et nouvelles technologies Gymnase Francis Tommasi Avenue du Vallon Vert Allauch

2022-03-12 – 2022-03-13 Gymnase Francis Tommasi Avenue du Vallon Vert

Allauch Bouches-du-Rhône

L’originalité est de proposer des jeux qui, pour des raisons d’espace ou de coût, ne peuvent pas être installés chez soi. Entre nostalgie et nouveauté, ils font la joie du public :



• Pilotage de drones dans un parcours sportif sécurisé et lumineux,

• Animation avec casques de réalité virtuelle,

• Rétrogaming avec des écrans et consoles d’époque pour faire revivre des émotions,

• Une multitude de bornes d’arcade avec Street fighter, Pac-Man…

• Pilotage à travers des écrans de voiture radiocommandée avec caméra embarquée,

• Simulateurs de conduite automobile avec sièges baquets et volants à retour de force,

• Jeux vidéo musicaux : Just dance et Guitar Hero entre autres,

• Consoles switch avec les différents univers de Mario,

• Et bien d’autres surprises…

Devant les succès rencontrés lors des 3 premières éditions la mairie d’Allauch à décidé de reconduire le salon E-sports, Jeu Vidéo et Nouvelles Technologies.

+33 4 86 67 46 64

